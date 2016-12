top1001.at by Computerwelt

IT-Branche zum dritten Mal in Folge gewachsen

Die Rangliste der umsatzstärksten IKT-Unternehmen Österreichs in der heurigen Ausgabe des TOP 1001 Magazins der COMPUTERWELT weist auch für das Jahr 2012 wieder eine Umsatzsteigerung aus. Damit konnte die Branche nach 2010 und 2011 nun zum dritten Mal in Folge zulegen. Die Unternehmen der UBIT-Sparte kamen im Vorjahr auf ein reales Umsatzplus von 5,6 Prozent, was einem Gesamtumsatz von 57,5 Mrd. Euro entspricht.

Das alljährliche TOP 1001-Ranking der COMPUTERWELT, das wieder von der Telekom Austria Group angeführt wird, wurde heuer um die Firmen der Elektronik-Branche bereinigt. Diese Firmen wurden nicht mehr gelistet weil sie zwar häufig als Zulieferer für die IKT-Branche fungieren, ihr Kerngeschäft aber die Elektronik ist. Im neuen TOP 1001 Magazin gibt es dazu einen eigenen Beitrag und ein separates Ranking der Elektronikfirmen. Eine weitere Neuerung betrifft die Rangliste selbst. Hier wurde in diesem Jahr erstmals als zusätzliches Service für die Leser jedes der 1001 Unternehmen seinem Tätigkeitsschwerpunkt zugeordnet.

Aus dem redaktionellen Themenmix stechen heuer besonders die Beiträge über die Zukunft der Distribution und die Bestandsaufnahme am Markt für gebrauchte Software heraus. Außerdem der Beitrag über die Kommunikation zwischen Maschinen (M2M) sowie die Artikel über Software Defined Networking und die 3D-Drucker. Aus technologischer Sicht wurden natürlich die Themen Cloud Computing und Big Data intensiv behandelt. Der Einfluss dieser Technologien auf den beruflichen Alltag des Menschen war dabei ein spezieller Fokus. Und das momentan mehr denn je aktuelle Thema der Sicherheit für die Unternehmens-IT wurde aus Sicht der KMU beleuchtet, weil es bei diesen Firmen oft nicht nur an Budget für Security-Maßnahmen fehlt sondern auch an Awareness für das Thema. "Das heurige TOP 1001 ist das schönste und informativste Magazin, das unser Verlag je herausgegeben hat", so Verlagsleiter Dr. Manfred Weiss.

Die gedruckte Ausgabe des 180 Seiten starken TOP 1001 Magazins kann mit einem e-mail an abo@itverlag.at und dem Kennwort TOP 1001 gegen eine Nachnahmegebühr von 8,- Euro bestellt werden.

Die Ranglisten finden sich online auf www.top1001.at

Eine e-paper Version gibt es auf: web1.cc/computerwelt/special2013-2