top1001.at by Computerwelt

Methodik

Die Datenerhebung, die alljährlich in Teilauszügen im COMPUTERWELT Top 1001 Special veröffentlicht wird, stellt nahezu eine Vollerhebung der gesamten Branche dar. Die Top1001-Datenbank der Computerwelt (mit rund 2.500 erfassten IKT-Unternehmen in ganz Österreich) zählt mittlerweile zu den umfassendsten und genauesten innerhalb der Branche.

Im Jahr 2016 bereits zum 22. Mal hat die COMPUTERWELT die Umsätze der größten IKT-Unternehmen mit Sitz bzw. Niederlassung in Österreich unter die Lupe genommen und im jährlichen COMPUTERWELT Special TOP 1001 veröffentlicht.

Kern der Untersuchung sind die jährlichen, freiwilligen Angaben der Unternehmen zu Mitarbeitern und Umsatz.

"Die TOP 1001-Rangliste ist einzigartig in Österreich. Kein anderes Ranking stellt die heimische IKT so genau und umfassend dar, " erklärt Geschäftsführer und Herausgeber Dr. Manfred Weiss. "Unsere Redakteure haben die Eigenangaben der Unternehmen überprüft und mit Unternehmensberichten, sowie Zahlen und Daten von KSV, Creditreform und Herold abgeglichen."

Die Datenerhebung wurde von der COMPUTERWELT mittels einer mehrstufigen e-mail-Aussendung auf der Basis der Herold-Firmendatenbank durchgeführt. Annähernd 600 österreichische IT-Unternehmen beantworteten den personalisierten elektronischen Fragebogen mit Firmendaten, Umsätzen und Mitarbeiteranzahl. Die Redaktion ergänzte fehlende oder nicht plausible Werte durch Nachrufe, Schätzungen und anhand von Firmenberichten. All jene Firmen, die aufgrund ihres zu geringen Umsatzes nicht in der Rangliste des TOP 1001-Magazins gelistet wurden, findet man natürlich in der Datenbank auf www.top1001.at.

Durch die zahlreichen Eigenangaben der Unternehmen zu Personen, Produkten, Referenzen, Branchen und Tätigkeitsfeldern gehört die Top 1001 IT-Suchmaschine zu den genauesten Recherche-Tools in Österreich.

