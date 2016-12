XiTrust Secure Technologies GmbH

Info

Durchgängig elektronische Geschäftsprozesse.

In vielen Unternehmen hat sich eine Art der Dokumentenverarbeitung etabliert, die nicht mehr zeitgemäss ist: Digitale Daten werden auf Papier gebracht, auf Grund von gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Papier unterschrieben, wiederum auf Papier archiviert und zusätzlich an anderer Stelle erneut und mit hohen Kosten verbunden digitalisiert. Diese Medienbrüche kosten nicht nur viel Geld, sondern sind einfach unklug. Wir hier bei XiTrust beraten Sie bei der Schaffung der richtigen Rahmenbedingungen für durchgängig elektronische Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen.