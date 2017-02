UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG

Info

Wir sind eine gesellschaftergeführte, mittelständische Unternehmensberatung mit den Kerngebieten Datenschutz und Informationssicherheit (gegründet in 1997). Wir bieten als Vollsortimenter von einzelnen Tools bis hin zum Komplett-Outsourcing in Form einer externen Datenschutzbeauftragung sämtliche Unterstützungsmöglichkeiten der Analyse, Beratung, Umsetzung und Schulung/Sensibilisierung an.