Info

Die TIMETOACT GROUP Österreich GmbH bietet Beratungsleistungen und IT-Lösungen auf Basis von IBM Software, Microsoft und offenen Standards an. Das Unternehmen gehört zur Unternehmensgruppe TIMETOACT GROUP, in der sechs IT-Unternehmen eine starke Einheit bilden. Mit mehreren Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.