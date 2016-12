Info

Die tecTrain GmbH zählt zu den führenden Bildungseinrichtungen in Österreich mit der Kernkompetenz im IT-Segment und bietet IT-Experten – dazu zählen wir Professionals, Entwickler und Entscheider – sowie dem klassischen Endanwender ein umfassendes Angebot öffentlicher Kurse und Ausbildungen, als auch individueller Trainingslösungen in den Bereichen Microsoft, VMware, VEEAM, Oracle, Cisco, Linux, Adobe, ITIL, PRINCE2 und weiteren Herstellern in einem der modernsten Seminarzentren Österreichs!