Syscom GmbH

Zuletzt Entwicklung von Netzwerken, Netzwerkinstallationen, Handel mit Systemkomponenten. Die Aktivitäten wurden soweit bekannt von der SYSCOM Dienstleistungs- und HandelsGmbH - übernommen. Heute fungiert man ua als Beteiligungsgesellschaft Angaben zur Insolvenz: Aktenzeichen: 6 S 31/09i Konkurseröffnung am: 23.06.2009 Anmeldefrist bis zum: 18.08.2009 Masseverwalter: Dr. Karl Schirl, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Krugerstr. 17/3, Tel: 01/5132231, Fax: 01/5132231-1, email: dr.karl.schirl@der-rechtsanwalt.at Masseverwalter-Stellvertreter: Mag. Markus Siebinger, Rechtsanwalt, ebenda Prüfungstagsatzung und Berichtstagsatzung am: 01.09.2009, 13.30 Uhr, Zimmer 1701 Der am 08.10.2009 angenommene Zwangsausgleich wird bestätigt. Wesentlicher Inhalt: Die Konkursgläubiger erhalten eine 20 % Quote, zahlbar wie folgt: a) 5 % als Barquote, zahlbar binnen 14 Tagen nach rechtskräftiger Bestätigung des Zwangsausgleiches. b) 5 % binnen 12 Monaten, 5 % binnen 18 Monaten und 5 % binnen 24 Monaten, jeweils ab Annahme des Zwangsausgleiches. Der Konk