SOFTwerk Gruppe

SOFTwerk: Spezialist für Steuerungs- und Antriebstechnik



SOFTwerk verfolgt einen umfassenden Ansatz in der Automatisierung von Maschinen und Anlagen, damit diese störungsfrei, sicher und wirtschaftlich laufen. Als Spezialisten in der Steuerungs- und Antriebstechnik bieten wir produzierenden Unternehmen ein Gesamtpaket an Ersatzteilen, Services und Ingenieurleistungen.