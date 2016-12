Info

Die Software Quality Lab GmbH ist das führende herstellerunabhängige Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Software-Qualität in Österreich. Software Quality Lab ist spezialisiert auf das Thema Software Qualität und Testen und unterstützt Kunden und Partner bei der Konzeption, Planung sowie Durchführung von System- und Software-Projekten – zum Beispiel durch neutrale Beratung und professionelle Unterstützung bei der Auswahl von Test- und LifeCycle-Tools. Bei den Beratungs- und Unterstützungsleistungen wird dabei immer auf Budget- und Ressourcenoptimierung sowie auf eine solide Planung geachtet, um realistische Ziele definieren und erreichen zu können.

Mit den eigenen Experten sowie in Zusammenarbeit mit Partnern ist Software Quality Lab ein Full-Service-Dienstleister für alle strategischen und organisatorischen Belange in Entwicklungs- und IT-Organisationen.

Software Quality Lab berät seine Kunden objektiv und erbringt Dienstleistungen, welche die Qualität, Effizienz und Sicherheit der Prozesse, Projekte und Produkte im SW-Umfeld sicherstellen und optimieren.

Software Quality Lab liefert oder erstellt keine Software-Produkte und erbringt keinerlei Entwicklungs-Dienstleistungen in Projekten (ausgenommen Programmierung im Rahmen von Testautomatisierungsprojekten).

Leistungsportfolio von Software Quality Lab:

Beratung

- Prozessmodelle

- QM-Methoden

- Benchmarking§Ausschreibungen / Verträge

- Audits und Zertifizierungen

- Strategie-Entwicklung

Service

- Testen / Testmanagement

- Test-Automatisierung

- Operatives Coaching

- Requirements-Engineering

- Projekt-Controlling/Validierung

- Reviews

Training

- ISTQB®, IREB®, ISAQB®

- Requirements-Engineering

- Modellierung, Architektur, UML & Testen, - - Testautomatisierung & Agile Methoden

- Usability

Tool-Expertise

- SW-Evaluierungen

- Tool Evaluation Center

- Lieferanten-Assessments

- Tool Integration/Prototyping

- Test-Automation Frameworks

- Tool Studien

Darüber hinaus bieten wir fachliche Expertisen zu Prozessen und Produktstandards sowie bei Bedarf die Erstellung von Gutachten durch einen Ziviltechniker für Informatik und gerichtlich beeideten Sachverständigen für Informatik.

Software Quality Lab hat „Qualität“ im Firmennamen und stellt daher an sich und seine Mitarbeiter höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund ist Software Quality Lab auch nach ISO 9001:2008 zertifiziert (der Nachweis kann auf Wunsch gerne erbracht werden).

Dies beinhaltet neben einer fachlich einwandfreien Beratung, Gutachtenerstellung, Konzeption und Projektabwicklung und einer ansprechenden äußeren Form der erstellten Dokumente auch den Einsatz von entsprechend ausgebildeten, motivierten und in fachlicher sowie sozialer Kompetenz geeigneten Mitarbeitern.