SNP AUSTRIA GmbH

Buchungskreis Carve Out

Carve Out eines brasilianischen Werks in nur vier Monaten

Von Österreich aus ein brasilianisches Werk aus dem zentralen SAP®-System herauslösen, in ein eigenes System überführen, an nur einem Wochenende den Go Live durchführen und gleichzeitig die Währung umstellen: Die IT-Abteilung von Norske Skog in Bruck a. d. Murr hat dieses komplexe Projekt zusammen mit SNP AUSTRIA nach nur sechs Wochen Vorlaufzeit innerhalb von zehn Wochen durchgeführt.

Norske Skog ist mit weltweit 11 Fabriken einer der größten Erzeuger von Publikationspapieren und erreichte 2012 einen Umsatz von 2,2 Mrd. Euro. Damit das Werk in Brasilien seine Geschäftsprozesse besser auf die lokalen Kunden abstimmen kann, beschloss die Unternehmensleitung die Überführung aus dem zentralen SAP®-System in eine eigene, lokal angepasste Lösung. Gleichzeitig sollte eine Währungsumstellung in den US-Dollar erfolgen.

Für dieses Projekt vertraute Norske Skog auf SNP AUSTRIA, ein auf Veränderungsprozesse von ERP-Systemen spezialisiertes Software- und Beratungshaus. Die von SNP entwickelte Software-Plattform SNP Transformation Backbone® automatisiert das Verändern von ERP-Systemen weitestgehend und verkürzt die Projektlaufzeiten deutlich. Norske Skog migrierte mit Hilfe der SNP-Berater und -Software die aktuellen und historischen Daten in die neue Struktur. Dabei ersetzen Transformationsregeln das manuelle Programmieren weitestgehend. Der Go Live erfolgte per Datenübertragung nach Brasilien an einem kurzen Wochenende ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebs.