SER Solutions Österreich GmbH

SER – über 30 Jahre Erfahrung, Innovation und Kundennähe



SER ist als Nummer 1 der größte europäische ECM-Hersteller gemäß Umsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis und Mitarbeiterzahl nach den jeweils aktuell veröffentlichten Bilanzen und bietet Lösungen für das „Digital Office“ der Zukunft. Sie kaufen direkt beim Hersteller – Software, Hardware und Services aus einer Hand – und vermeiden so teure Integrationsprojekte und Kompetenzstreitigkeiten zwischen Produkthersteller und –verkäufer.

Als Suiten-Anbieter deckt SER mit der Doxis4 ECM-Suite den gesamten ECM-Lebenszyklus, von der Erfassung und Erstellung von Inhalten bis zur gesetzeskonformen Langzeitarchivierung, vollumfänglich ab. Sie kaufen eine Plattform – keine Insel- oder Nischenlösung!

Robuste, plattformunabhängige Serverdienste auf Basis Service orientierter Architektur wachsen mit den Anforderungen Ihrer Organisation. Mehrfach ausgezeichnete Windows- und Web-Clients am neuesten Stand der Technik bieten dem Benutzer Freude am Arbeiten. Sie kaufen eine perfekte Lösung, die sowohl technisch als auch aus Sicht der Anwender keine Wünsche offen lässt!

Die Erfahrung aus über 30 Jahren Firmentätigkeit am Europäischen Markt und 2.000 Referenzprojekten in so gut wie allen Branchen hat die Entwicklung der Produkte maßgeblich mitbestimmt. Sie kaufen Software für den „European Way-of-Business“, die sich Ihren Anforderungen anpasst – nicht umgekehrt!