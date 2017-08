SEQIS GmbH

Info

Wir bieten Ihnen in den Spezialbereichen Software Test und Requirements Engineering/Business Analyse umfassendes Know-how und Unterstützung. Bereits seit 2001 ist unser Serviceportfolio von Agilität geprägt. Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit und Qualität der Software stehen dabei im Vordergrund.

Sie möchten effektiven Software Test entlang der Wertschöpfungskette? -> Wir beraten Sie gerne wenn Sie Ihre Tests oder Ihren Testprozess systematisieren und optimieren möchten. Ihre Tests können unsere Testexperten auch auf Wunsch in im SEQIS Testlab in unserem Haus durchführen. Unser Testlab passt sich Ihren individuellen Ansprüchen und Anforderungen flexibel und nach Bedarf an.

Sie möchten Prozesse in der Business Analyse oder im Requirements Engineering aufbauen oder optimieren? -> Wir bieten Ihnen kompetente Begleitung und ganzheitliches Consulting für die Konzeption, Umsetzung und Durchführung Ihrer IT-Projekte. Ihre individuelle Situation und das zu lösende Problem bestimmen, welche Methoden des Requirements Engineering oder der Business Analyse bzw. das Beste aus beiden Welten wir einsetzen – und das zu Ihrem Vorteil!

Wir freuen uns darauf, für Sie und mit Ihnen gemeinsam zu arbeiten.