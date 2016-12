selectyco Media Solutions GmbH

Info

selectyco ist Contenthändler für digitale Inhalte und versteht sich als Ergänzung zu jedem Paywall-Modell der Paywall. Mit nur einer Registrierung können User verlagsübergreifend einzelne Paid Content Inhalte direkt auf den Portalen der Medienpartner kaufen – dadurch wird die direkte Markenbindung gewährleistet. selectyco spricht vor allem die sogenannten „Registiermuffel“ an - User, die frei von Medium zu Medium surfen und sich nicht auf allen Seiten registrieren oder binden wollen, aber dennoch bereit sind für Inhalte zu bezahlen. Sollte ein Abo günstiger sein, weist selectyco darauf hin.

Nach einer einmaligen Registrierung bei selectyco kann der User - nach einem Testlauf Guthaben - per Prepayment einzahlen und mit diesem Guthaben einzelne Inhalte auf den unterschiedlichen Portalen der Contentpartner via selectyco kaufen. Dadurch entstehen keine weiteren Paymentkosten pro Kauf und so werden auch Zahlungen von Kleinstbeträgen wirtschaftlich rentabel abgewickelt. Medienhäuser haben damit die Chance, zusätzlich zu ihren Abonnenten und Stammkunden, neue Leser und Registriermuffel zu erreichen.

Als direkter Vertragspartner der User übernimmt selectyco die gesamte Abwicklung der Rechnungslegung, Zahlungsdurchführung und länderspezifischer Steuern. Es entstehen dem Contentpartner somit keine zusätzlichen Kosten, dieser bekommt lediglich am Ende des Monats eine Gutschrift.

selectyco gewährt dem User Freiheit hinter den Paywalls unterschiedlicher Contentanbieter und kann bei allen Modellen einer Paywall (Bezahlschranke) ergänzend oder exklusiv eingesetzt werden.

