schoeller network control Datenverarbeitung GmbH

Info

schoeller bietet umfangreiche Lösungen mit Produkten renommierter Hersteller von Netzwerk-, Security- Monitoring-Komponenten sowie die dazugehörigen Dienstleistungen an. Das Dienstleistungsangebot reicht von ausführlichen Netzwerkanalysen und Fehlersuche im Netzwerk bis hin zu Security Audits, wo sicherheitstechnische Schwachstellen in der IT Umgebung aufgedeckt werden.