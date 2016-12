Rittal GmbH

Info

IT-Lösungen mit System für höchste Effizienz im Data-Center



Data Center sind komplexe Anlagen. Software, Hardware und IT-Infrastruktur sollen möglichst effizient zusammenarbeiten, um den Anwender kostengünstig und zuverlässig mit IT-Diensten zu versorgen. Aber allein in der IT-Infrastruktur kommen die verschiedensten Gewerke zusammen:

Klimaspezialisten, Fachleute für die Stromverteilung oder Sicherheitsexperten.



Mit „Rittal - Das System.“ hat Rittal daher eine Plattform geschaffen, welche die Komplexität verringert und die Schnittstellen reduziert – wenn gewünscht auf einen Ansprechpartner, der die speziellen Anforderungen der Branche des Kunden kennt. Rittal bringt sein gesamtes Know-how in die IT - Projekte mit ein.



IT-Systeme: Komplettlösungen (RimatriX5) für die Infrastruktur von IT-Systemen: Netzwerkschränke, Server-Racks, USV, Cooling-Lösungen, Monitoring und Remote Management-Lösungen und Stromverteilungs-Racks.IT-Racks für alle Anwendungsbereiche:

- offene Rackgestelle

- Serverracks/Serverschränke für alle Markenserver

- kleine (Office) oder große Netzwerkverteiler

- LWL-Verteiler und das professionelle Rittal-Zubehör, das zur optimalen Integration von Geräten unter voller Raumausnutzung konzipiert ist.



Ebenso sind wir spezialisiert auf Rack-Überwachungssysteme (CMC-TC), die für die laufende Überwachung aller Vorgänge in einem Rack sorgen: z. B. Zutritt, Klima, Einbruch, Stromversorgung, inkl. einem entsprechenden Alarmsystem. Einfache Integration in die Netzwerksoftware und Softwareunterstützung eines Leitrechners als zentrale Überwachungsstelle.



Rittal bietet maximale Systemsicherheit wenn es um zukunftsorientierte Lösungen für die Energieversorgung und das gesamte Energiemanagement geht. Rittal Ingenieure und Techniker entwickeln immer wieder neue, integrative Gesamtlösungen für eine sichere, wirtschaftliche IT-Energieversorgung und -verteilung. Besondere Herausforderungen an ein modernes Energiemanagement-Konzept bilden dabei die Themen Miniaturisierung und steigende Performance der Hardwarekomponenten. Innovative Rittal Power-Konzepte für Energieverteilung und -absicherung bündeln sämtliche Anforderungen an Redundanz, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit.



Outdoorgehäuse: speziell in diesem Bereich ist großes know-how gefragt und Rittal bietet hier für verschiedenen Anwedungen die geeignete Gehäuselösung. Einsatzbereiche: z. B. Telematik, Telekommunikation oder Umwelttechnik. Industrieprodukte: kompakte und große Schränke aus Stahlblech, Nirosta, Kunststoff oder Aluminium für jede Anwendung.



Das weltweit meist verkaufte Schaltschranksystem, der Topschrank 8, besticht durch seine Flexibilität, Stabilität und Ausbaubarkeit.Weitere Produktbereiche:

- Bediengehäuse für die Mensch/Maschine-Schnittstelle

- Tragarmsysteme

- verschiedene Schaltschrankklimatisierungs-Lösungen

- Rückkühlanlagen

- Stromverteilungssysteme (Sammelschienensysteme bis 5500 A, Adapterkomponenten, Sicherungen)