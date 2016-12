Raiffeisen Informatik GmbH

Info

Raiffeisen Informatik ist größter IT-Anbieter in Österreich und verfügt über 100 Niederlassungen in über 30 Ländern weltweit. Seit über 45 Jahren bietet das Unternehmen professionelle IT-Services in den Bereichen Data Center, Integrated Applications, Business Process Outsourcing, Banking & Insurance Solutions, IT-Consulting, Industry Solutions für Kunden im In- und Ausland an.