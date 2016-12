New Frontier Solutions GmbH

Info

New Frontier Group ist ein führender IT Services Anbieter in Zentral- und Osteuropa und ist in 17 Ländern tätig. Das breitgefächerte Portfolio des Unternehmens umfasst Consulting Services, die Integration von IT Lösungen sowie die Bereitstellung eigener IP Produkte und Services. 2013 wurde New Frontier Group von Gartner als eines der Top 10 IT Services Unternehmen in CEE genannt.