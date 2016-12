NETlounge Internet Media Services GmbH

Info

NETlounge ging 2006 aus der AdLINK GmbH hervor und positioniert sich als internationaler Vermarkter, der sich ausschließlich mit Internet-Marketing und -Werbung im In- und Ausland beschäftigt.

Das große Plus ist die Möglichkeit, die Zielgruppe und die Kontaktdaten in den diversen Märkten genau auswerten zu können.