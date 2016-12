NAVAX Unternehmensgruppe

Info

Weg von verstaubten IT-Lösungen, zu mehr Modernität

NAVAX ist Microsoft, Qlik und Corporate Planning Partner und stellt zudem auch eigene Software als Branchenlösungen her. Mit mehreren Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz garantieren wir die Nähe zum Kunden. Wir optimieren Abläufe und Prozesse, damit unsere Kunden ihre Ressourcen effizienter und moderner gestalten können. Zudem stehen unseren Kunden zahlreiche Services zur Auswahl, die zukunftsorientierte Technologien von den besten Softwareherstellern nutzen und auf den aktuellen Branchenstandards beruhen. Wir unterstützen unsere Kunden von der Planung über die Implementierung bis hin zum Support. NAVAX führt ERP-Lösungen mit anderen Unternehmenssoftware-Lösungen wie CRM, Business Intelligence, Enterprise Content Management oder Collaboration-Tools zu einem großen Ganzen zusammen.



Unternehmensphilosophie

NAVAX setzt auf langfristige Kundenbeziehungen. Wir legen Wert auf professionelle Beratung und wir hören unseren Kunden zu. Dadurch wissen wir, was Unternehmen wirklich benötigen und bieten individuelle Lösungen. Mit dem Echtstart ist ein Projekt noch lange nicht beendet. Wir betreuen unsere Kunden nicht nur bei der Erstimplementierung, sondern bieten auch laufenden Support durch unser Customer Care Center, das Service Portal und zahlreiche andere Service-Tools. Alleine mit unseren ERP Produkten Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics AX haben wir mehr als 400 ERP Erst- und Neuimplementierungen begleitet.



Kunden-Vorteile

Wir führen Unternehmen in ihren Geschäftsabläufen zu mehr Effizienz, in Serviceleistungen zu mehr Professionalität und hinsichtlich ihrer Software-Investitionen zu mehr Rentabilität. Unsere Ziele:



•Moderne, anwenderfreundliche und gesamtheitliche IT-Lösungen

•Höhere Produktivität

•Verbesserte Transparenz

•Erweiterte Konnektivität und Flexibilität

•Erhöhte Zufriedenheit der Mitarbeiter