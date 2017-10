MIC – managing international customs & trade compliance

Info

Damit sichern wir die Effizienz bei operativen Zollprozessen und die Compliance mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen – mit einer anwenderfreundlichen, qualitativ hochwertigen Suite von Softwareprodukten.



Wachstum ist selbstverständlich. Dabei ist es für uns fundamental, dass alle unsere Aktivitäten fair, ehrlich, nachhaltig und in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen sind.



Als MIC 1988 gegründet wurde, hatten wir eine Vision: die Entwicklung einer Software für die Abwicklung globaler Zollprozesse. Heute, 30 Jahre später, ist die Vision längst Wirklichkeit geworden. MIC hat sich weltweit als Markenzeichen etabliert und ist Marktführer im Bereich globaler Zoll- und Trade-Compliance Software. Gleichzeitig ist das Unternehmen laufend gewachsen – sowohl geographisch als auch bei Umsatz und Mitarbeiterzahl – und wächst weiterhin konstant.



Unsere Werte ...

Wir streben langfristige Mitarbeiterbeziehungen an und bieten ein gesundes Arbeitsumfeld. Wir bekennen uns zu unseren weltweiten Standorten und zu Linz als Firmenzentrale.



Als Marktführer stehen die Qualität unserer Softwareprodukte und Dienstleistungen sowie deren Kundennutzen im Zentrum unseres Handelns. Alle Mitarbeiter/innen tragen ihren Teil dazu bei.



Wir bieten unseren Mitarbeiter/innen Raum zur Weiterentwicklung - auch innerhalb der MIC-Gruppe - und zum eigenverantwortlichen Denken und Handeln. Gleichzeitig erwarten wir Engagement, Verantwortungsübernahme und Verbindlichkeit.



Wir agieren als ein Team, in dem offene Kommunikation, gegenseitige Unterstützung, konstruktives Feedback und Wissensaustausch aktiv unter allen Kolleg/innen gepflegt wird.



Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt gehören zu unseren obersten Werten. Unterschiedliche Kulturen und Persönlichkeiten sehen wir als Chance gegenseitig zu profitieren und unseren Horizont zu erweitern.



