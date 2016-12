Maturity GmbH

Info

Maturity ist das Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt IT-Benchmarking. Durch dieses etablierte Management-Werkzeug können Organisationen ihre intern und extern erbrachte IT auf den Prüfstand stellen, um Handlungsbedarf zu erkennen. Seit 2001 unterstützt Maturity seine Kunden dabei, Kosten und Nutzen ihrer IT sinnvoll in Einklang zu bringen.