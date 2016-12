ITSDONE GRUPPE

Info

ITSDONE ist ein IT-Dienstleister mit sehr umfangreichem und spezialisiertem Know-how. Kunden verschiedenster Branchen und Größen nützen das Angebot an Outsourcing, IT-Projektabwicklung und die Unterstützung auf Time- & Material-Basis.

Unsere Leistungserbringung ist stark an die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet und kann daher jedes Erfordernis hinsichtlich Reaktionszeiten, Lösungszeiten, Betriebs- und/oder Überwachungszeiten abdecken.

ITSDONE versteht sich als progressives, modernes Unternehmen in einer der dynamischsten Branchen, das aber traditionellen Werten wie Qualität, Fairness, Ehrlichkeit und Handschlagqualität verbunden ist. Wir setzen neueste Methoden und Technologien ein, um für unsere Kunden einen Mehrwert zu generieren. Unser Ziel ist es, Ihnen ein langfristiger, verlässlicher Partner zu sein.

Firmenchronik

2003 wurde das Unternehmen von Harald Kilian und Mag. Rudolf Stuprich gegründet. Damals machte sich der Dienstleistungsbetrieb vorwiegend als IT und Projekt Management Consulter einen Namen. Heute steht ITSDONE neben Projekt Management und Consulting auch für professionelles Outsourcing und beschäftigt mehr als 190 Mitarbeiter an den Standorten Österreich, Rumänien und Slowakei.

Die Erfahrung und das Wissen globaler Unternehmen in einer schlankeren und flexibleren Organisation am österreichischen Markt anbieten zu können – davon profitierte ITSDONE von Beginn an. Maßgebend: direkter Kundenkontakt, Visualisierung der Qualität der eigenen Leistung während der gesamten Vertragsdauer sowie aktive Beratung des Kunden um IT-Optimierungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Geschäftsführer der ITSDONE GmbH sind die beiden Gründer Harald Kilian (CEO), Mag. Rudolf Stuprich (CFO) und seit April 2016 Mag. Robert Pöll.

Unsere Strategie für Ihren Erfolg

ITSDONE erbringt IT-Dienstleistung mit Transparenz und Flexibilität. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Kunde. Er hat Zugang zu sämtlichen Leistungsinformationen und profitiert vom Know-how großer, global tätiger Unternehmen in einem mittelgroßen, matrixorganisierten Betrieb.

Das Ziel von ITSDONE: einen Mehrwert für Ihr Unternehmen zu generieren, aus guten Geschäftsabläufen noch bessere zu machen. Damit Sie den Wettbewerbsvorteil auf Ihrer Seite haben und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Das Team von ITSDONE, das auf eine langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Prozessberatung und Systemintegration sowie ein breites Kontakt-Netzwerk zurückgreifen kann, stellt dafür sein Know-how zur Verfügung. Die Mitarbeiter von ITSDONE sorgen mit zukunftsorientierten Lösungen und ununterbrochen vollem Einsatz dafür, dass Effizienzsteigerungen rasch greifen.