IBM Österreich Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.

Info

IBM ist ein weltweit tätiges Technologie- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Armonk, New York (USA). IBM ist in mehr als 170 Märkten rund um den Globus aktiv. Das Lösungsportfolio reicht von Software über Hardware und Infrastruktur bis hin zu Cloud, Services und Beratung. Die strategischen Wachstumsfelder sind Cloud, Big Data & Analytics, Mobile Social Business und Security.