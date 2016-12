GeoVille GmbH

Info

GeoVille ist ein international tätiges Beratungsunternehmen. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen GIS Anwendungen, Fernerkundung und Satellitendaten. GeoVille ist ein führendes Unternehmen in Europa für Satellitendatenlösungen zur Landbeobachtung und Raumplanung und hat Lösungen in mehr als 120 Ländern implementiert.