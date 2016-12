Gemdat NÖ Gemeinde- Datenservice GesmbH

Info

Die gemdat NÖ ist IT Dienstleister für die öffentliche Verwaltung mit Fokus auf Gemeinden, Städte und Gemeindeverbände vorrangig in Niederösterreich. Darüber hinaus betreut die gemdat NÖ Schulen mit IT Lösungen (interaktive Whiteboards (IWB) und IT-Klassenzimmer)