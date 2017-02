Info

ectacom GmbH: trusted it-advisor – anywhere and anytime

Unsere Mission ist es, mithilfe technologisch führender Hersteller Unternehmen jeglicher Größe und Branche nachhaltig vor bekannten und neuartigen Bedrohungen zu schützen.

Die ectacom GmbH ist ein unabhängiger Business Development Distributor für komplexe IT-Lösungen und spezialisierte Dienstleistungen.

Unsere Mission ist es, Fachhändler beim generischen Wachstum mithilfe technologisch führender Hersteller zu unterstützen. Dabei realisieren wir signifikante Optimierungen bei der Generierung von Umsatz mit Bestands- und Neukunden und kurbeln den Verkauf von Dienstleistungen unserer Partner an.

Wir verstehen uns einerseits als Business Developer für visionäre Technologien, andererseits als Sourcing-Experte und Technologie-Enabler für unsere Partner. Diesen bieten wir jederzeit Zugang zu aktuellen Markt- und Technologieentwicklungen und unterstützen sie bei der Erschließung neuer Märkte und margenträchtiger Geschäftspotenziale.

Anerkannte IT-Experten, Integratoren und Consulting-Firmen vertrauen seit Jahren auf unsere Expertise für Technologie und Services. Komplexere technische Expertise, Produktevaluierungen, Installation, Konfigurations- und Einrichtungsservices sowie Support-Dienstleistungen runden unser Business Development-Profil ab.

Wir bieten Lösungen folgender Hersteller an: 8MAN, anubis networks, Entrust Datacard, Fidelis Cybersecurity, globalscape, HEAT Software, Infocyte, Kaspersky Lab, NSS Labs, RedSeal, SOPHOS Cyberoam, Titus, Wheel Systems, WhiteHat Security.