Dimension Data Austria GmbH

Dimension Data nutzt die Kraft der Technologie, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ambitionen und Ziele im digitalen Zeitalter umzusetzen. Als IKT-Dienstleister sind wir auf digitale Infrastrukturen, Hybrid Cloud, Workspaces for tomorrow, Cybersecurity und Network as the Platform spezialisiert. Mit einem Jahresumsatz von 83 MEUR, Niederlassungen in den Bundesländern und 330 Mitarbeitern, davon 200 im Servicebereich, liefern wir unseren nationalen und internationalen Kunden die passenden Lösungen für jede Phase ihrer technologischen Reise.



Dimension Data ist Mitglied der NTT Gruppe.

