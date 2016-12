Dicom Computer VertriebsgesmbH

dicom ist ein Unternehmen in öster. Privatbesitz und 1993 durch einen Management-Buy-out der Digital Equipment Corp. entstanden. Rasches Arbeiten und Verlässlichkeit in Ergänzung zur Logistik sind die Säulen unseres Geschäfts. Unser Sortiment ist bewusst im Umfang beschränkt, um Vertriebspartnern einen hohen Grad an Produktkenntnis und Kompetenz seitens unserer Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen.