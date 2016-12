Info

Die Business Software GmbH mit Firmensitz in Klagenfurt ist seit 18 Jahren exklusiver Lizenznehmer der Sage Software GmbH.



Wir vertreiben in Österreich kaufmännische Softwarelösungen wie Sage Office Line, Sage CRM, Sage 50, Sage Handwerk. Von Auftragsbearbeitung bis Warenwirtschaft bieten wie unseren Kunden die passende Software inklusive persönlichem Service an.