Die Bechtle AG ist mit 66 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit Handelsgesellschaften in 14 Ländern europaweit zu den führenden IT-E-Commerce-Anbietern. Über ein vergleichbares Geschäftsmodell dieser Größenordnung verfügt kein anderer IT-Dienstleister. Die Systemhäuser betreuen ihre Kunden von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, die Projektplanung und -durchführung bis hin zum Komplettbetrieb der IT durch Managed Services. Überregional tätige Competence Center und Schulungszentren vervollständigendas Leistungsspektrum.

Mehr als 75.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt vertrauen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Bechtle. Über 7.200 Mitarbeiter geben täglich alles, damit aus den Projekten unserer Kunden Erfolgsgeschichten werden. Wir sind Partner aller namhaften Hersteller und verfügen in der Regel über die höchsten Zertifizierungen. Unsere Mitarbeiter sind dadurch stets auf dem neuesten Stand – rund um Produkte, Services und technische Weiterentwicklungen. Der Geschäftsbereich für öffentliche Auftraggeber ergänzt unser Leistungsangebot branchenspezifisch und bietet Spitzen-Know-how europaweit.

Ihr regionaler IT-Partner: Bechtle IT-Systemhaus Österreich.

In Österreich ist die Bechtle GmbH mit rund 130 Mitarbeitern an Standorten in Wien, St. Pölten, Graz, Innsbruck und Götzis flächendeckend präsent. Ein großes Team an topzertifizierten Consultants betreut eine Vielzahl von Unternehmen und Organisationen aus dem gehobenen Mittelstand, dem Enterprise-Bereich sowie der öffentlichen Verwaltung.

Von der Strategieberatung bis zum IT-Betrieb bieten wir Ihnen alle IT-Leistungen aus einer Hand. Die Themen Security und Security Audits, Virtualisierung, Lizenzmanagement sowie Storage & Backup erhalten durch spezialisierte Competence Teams einen besonderen Fokus. Wir beraten Sie herstellerneutral und verfügen für alle Themen über eigene zertifizierte Spezialisten. Vor allem aber kennen wir Ihre Bedürfnisse und sprechen Ihre Sprache. Die besten Voraussetzungen, einander gut zu verstehen.

Die volle Verantwortung für den vollen Erfolg. Dass wir Ihre Bedürfnisse genau kennen, zeigen auch unsere Managed Services, mit denen wir die Verantwortung für den stabilen Betrieb und die Funktionsfähigkeit Ihrer IT-Infrastruktur übernehmen. Ob Komplettlösung oder einzelne Aufgaben wie Wartung, bedarfsgerechter Austausch vorhandener Geräte und Anwendungen oder die Sicherheit Ihrer Daten und Netze – unsere Leistungen haben nur ein Ziel: Ihren Erfolg.

Denn während wir uns um Ihre IT kümmern, können Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren.