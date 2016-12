Axtesys OG

Info

Axtesys bietet Dienstleistungen in vier Geschäftsfeldern rund um IT an:

Software Entwicklung (Java, C#, C/C++)

Webentwicklung - Website Erstellung

Management Informations-Systeme (bei Bedarf inkl. Sensorik)

Projektmanagement und Anforderungsanalyse



Kernwert: Freude an der Zusammenarbeit