Avnet Technology Solutions Handelsgesellschaft m.b.H.

Avnet will vor allem seine Partner bei ihrem geschäftliche Wachstum gezielt unterstützen. Mit exklusivem Fachwissen, Ressourcen und auch Investitionen.

Die fein austarierte Produktpalette schafft eine enge Bindung zu jedem einzelnen Hersteller. Davon profitiert auch das Vertriebsteam mit seinen erstklassigen Produktkenntnissen. Avnets spezialisierte Sales- Marketing- und Technik-Teams arbeiten auschließlich für Reseller und bieten ihnen auch Unterstützung bei Endkundenprojekten. Eine wichtige Hilfestellung bietet Avnet seinen Partnern mit umfangreichen Finanzierungsmodellen.

Partnerprogramme bringen Händlern viele Vorteile. Das beginnt mit persönlicher Betreuung und Schulungen, geht über professionelle Unterstützung für Werbung, Verkauf und Großkundenkontakte und ist mit bevorzugten Konditionen noch lange nicht zu Ende. Besonders wichtig ist der schnelle Lieferservice: Vom Europalager in Belgien sind die Produkte nur wenige Stunden unterwegs. MIt ausgeklügelter Logistik sorgt Avnet für schnelle und zuverlässige Lieferung binnen 24 Stunden.

Avnet bietet aber auch Unterstützung bei Messen und Argumentationshilfen, wirbt auf der Homepage für Händlerleistungen und bietet vor allem interessante Margen. Für beinahe alle Produktgruppen gibt es regelmäßig Promotions mit interessanten Gewinnen.

Eine breite Palette an Leistungen, Förderungen und Angeboten machen Avnet zu einem Distributor mit dem kleinen, ber feinen Unterschied: Value-Added.

Das Angebot umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen: Computer Components, Backup&Recovery, Networking, Security, Server & Infrastructure Solutions, Server Based Computing / Thin Client, Software und Storage.

Als führendes Value Added Distributionsunternehmen von IT-Produkten und Services verschaffen wir unseren Geschäftspartnern Zugang zu einer breiteren Kundenbasis und bieten individuelle Lösungen an. Unser umfangreiches Serviceangebot und unsere langfristigen Partnerschaften

mit führenden Technologieanbietern stellen sicher, dass unsere Geschäftspartner das erforderliche Know-how sowie die nötigen Ressourcen erhalten, um neue Geschäftsfelder erfolgreich zu erschließen.

Zu unseren Kunden zählen Value-Added Resellers (VARs), Independent Software Vendors (ISVs), Original Equipment Manufacturers (OEMs), System- und Netzwerkintegratoren sowie Systemhäuser.

Avnet Technology Solutions ist ein operativer Geschäftsbereich der Avnet, Inc. (NYSE:AVT):

Avnet Inc. – Das Unternehmen in Zahlen:

Fortune 500 (Platz 108 im Jahr 2012)

Jahresumsatz: 25,7 Mrd. US Dollar in 2012

Börse: NYSE:AVT

Firmengründung: 1921

Börseneinführung: 1959

CEO: Rick Hamada

Hauptverwaltung: Phoenix, Arizona

17.000 Beschäftigte weltweit

Tätig in 80 Ländern

300 Niederlassungen weltweithttp://www.avnet.com/