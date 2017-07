Aurea Software GmbH (ehemals update software AG)

Info

Die update software AG wurde 1988 in Wien gegründet und ist mit über 200.000 Anwendern in mehr als 1.600 Unternehmen der führende europäische Hersteller von Premium-CRM-Systemen. Die update software AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main notiert. update beschäftigt aktuell rund 320 Mitarbeiter. Im Jahr 2012 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 33 Millionen Euro.