Arrow ECS Internet Security AG

Vmware Distributor of the Year 2014

Arrow Österreich wurde von VMware mit dem VMware EMEA Partner Award in der Kategorie „Distributor of the Year“ ausgezeichnet.

Top 20 IT Training Companies 2014

TrainingIndustry.com has announced its Top 20 IT Training Companies List, as part of its mission to continually monitor the training marketplace for the best providers of IT training.

Kaspersky No. 1 Distributor 2014 DACH

Trend Micro "Bester Distributor Österreich" 2014

Bei der Trend Micro Preisverleihung in der Kategorie „Bester Distributor“ waren das Wachstum im Jahresvergleich sowie das Engagement im deutschsprachigen Raum die Kriterien.

Commvault Ambassador of the year

Arrow ECS wurde von Commvault für das effektive Partner-Development und den gelungenen Ausbau der Partnerlandschaft in Österreich ausgezeichnet.

Arrow ist EMEA - Value Added Distributor des Jahres 2016 von Oracle

Oracle hat Arrow mit dem 2016 Oracle EMEA Value Added

Distributor des Jahres Award ausgezeichnet. Arrow ist Platin

-

Mitglied des Oracle

PartnerNetwork (OPN).



Splunk Worldwide Distribution Partner of the Year 2016

Arrow hat von Splunk den „Worldwide Distribution Partner of the Year 2016“ Award für herausragende Leistungen rund um das Splunk Partner+ Programm erhalten.

Mit dem Worldwide Distribution Partner of the Year Award wird ein globaler Splunk Partner ausgezeichnet, der in seinem Engagement für Splunk und dessen Partner über sich hinaus gewachsen ist. Diese Auszeichnung würdigt Value-added Services, die den Erfolg und das Wachstum der gemeinsamen Geschäftspartner von Splunk und Arrow voranbringen, darunter Vertriebsunterstützung, Quote-to-Order Management, Marketing und technischen Support.

Riverbed globaler Distributor des Jahres 2015

Riverbed Technology hat Arrow auf seinem Partner Summit in Scottsdale, Arizona, zum globalen Distributor des Jahres ernannt. Mit den Riverbed Partner Awards werden Unternehmen für herausragende Leistungen im Kundenservice und exzellente Geschäftsergebnisse gewürdigt. Riverbed zeichnete insgesamt neun Unternehmen für ihre Leistungen im Jahr 2015 aus.

Arrow erhält EMEA Partner Award von NetApp

Arrow Electronics wurde im Juli 2016 von NetApp als EMEA Distributor des Jahres 2016 ausgezeichnet. Die Award-Verleihung fand im Rahmen des jährlichen Partner Executive Forums von NetApp in Lissabon statt, auf dem NetApp seine wichtigsten Channel Partner auszeichnete.