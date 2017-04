Info

Anexia wurde im Jahr 2006 von Alexander Windbichler in Klagenfurt, Österreich gegründet.

Der IT-Dienstleister bietet hochwertige und individuelle Lösungen im Bereich Cloud- und Managed Hosting sowie Individualsoftware und App Entwicklung. Gleichzeitig betreibt Anexia eigene, unabhängige Rechenzentren. Mit mehr als 150 Mitarbeitern in zehn Niederlassungen in Europa und den USA (Klagenfurt, Graz, Wien, München, Köln, Regensburg, Karlsruhe, NYC, LA, Bukarest) verfügt Anexia über 70 internationale Serverstandorte und betreut rund 10.000 aktive Kunden.

Die Gründungsvision von Anexia war ein IT-Dienstleister zu sein, der nicht nur technisch exzellent, sondern auch zwischenmenschlich kompetent ist. IT-Dienstleistungen sind komplex, die Menschen und ihre Bedürfnisse, die dahinter stehen sind es auch. Darum erfüllt Anexia in der Betreuung der Kunden die höchsten Ansprüche: persönliche Beratung und Begleitung, höchste Verfügbarkeit und den letzten Stand der Technik. Mit diesem Ansatz wächst Anexia seit 10 Jahren stabil und nachhaltig.