ANEXIA wurde im Juni 2006 von Alexander Windbichler als klassischer Internet Service Provider gegründet. Als erster österreichischer Internetanbieter im B2C Bereich bot ANEXIA einen Schutz gegen die alltäglichen Gefahren im Internet, wie beispielsweise Viren, Würmer, Phishing-Seiten, etc. Der Schutz konnte vom Kunden direkt im Web-Panel aktiviert und konfiguriert werden. So konnte beispielsweise ein Virus den Schutz nicht außer Kraft setzen.

Laufende Expansion

Als Dienstleister im IT Umfeld konnten wir uns im deutschsprachigen Raum schnell einen sehr guten Ruf erarbeiten. Nach viel Anpassungsarbeit, legten wir den Unternehmenskurs auf die beiden Teilbereiche "Individual-Software" und "IT-Services".

Im Februar 2007 wurde die Einzelfirma "Anexia Internetdienstleistungen" in die "ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH" umgewandelt. Das durchschnittliche Wachstum pro Jahr beträgt ca. 90%.

Mittlerweile vertrauen Kunden wie Logitech, Arbeiterkammer Österreich, MyDays, airbnb oder EA-Sports auf unsere Dienstleistungen.

Um die Expansion weiter fortzuführen, wurde im Juni 2009 die "ANEXIA Deutschland GmbH" in München eröffnet. Am 1.1.2011 wurde der dritte Standort in Köln eröffnet.

Zertifiziert nach ISO 9001:2008 und ISO/IEC 27001:2005.

Bei ANEXIA wird Qualität groß geschrieben. Aus diesem Grund wird auch an dem internen Qualitätsmanagement-System permanent gearbeitet. ANEXIA wurde durch den TÜV Nord nach ISO 9001:2008 und ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert. Damit wurde der Erfolg des, bereits seit 2009 bestehenden Systems offiziell bestätigt.

Stabilität

ANEXIA ist von Beginn an profitabel und betreibt ein sehr sorgfältiges Finanzmanagement, um den Fortbestand und die Stabilität für unsere Kunden zu gewährleisten. Unsere Bonität als auch Liquidität liegt weit über dem Branchendurchschnitt. Für Sie als Kunde ein sehr beruhigendes Gefühl, denn uns wird es in fünf Jahren sicherlich auch noch geben.