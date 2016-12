ANECON Software Design und Beratung GmbH

Info

ALLES AUS EINER HAND

Mit unseren maßgeschneiderten Dienstleistungen unterstützen wir Sie in Ihren businessrelevanten Bereichen. Gemeinsam gestalten wir die Entwicklung und Wartung Ihrer IT-Systeme nutzenorientiert und effizient. Qualität und Funktionalität der Applikationen und Produktivität der Projekte stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Systeme im laufenden Betrieb. Unser Angebot umfasst dabei:

CONSULTING

Sie wollen wartbare, leistungsfähige und ausfallsichere Software? Wir bringen unser ganzheitliches Know-how in Ihr Software-Projekt ein - beratend oder begleitend als Coach.

AGILE

„Agile“ ist der bedeutendste Wandel in der Software-Entwicklung in den letzten 20 Jahren und bietet bestmögliche Ansätze für Ihr Unternehmen. Sie sind Neueinsteiger oder möchten Ihre existierende agile Implementation auf die nächste Stufe heben? Wir beraten Sie.

SMART

Smart Applications: Trend und gleichzeitig Herausforderung. Deren Komplexität sowie die vielschichtige Integration von Geschäftsprozessen und der damit verbundenen IT-Systeme erfordern besondere Herangehensweisen in der Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung. Smart Integration und Smart Testing sind unser Lösungsangebot für Sie.

TEST AUTOMATION

Von Automatisierung über Service Virtualisierung oder Last- & Performancetest bis hin zum Testen mobiler Applikationen: Wir reduzieren die Fehleranfälligkeit Ihrer Software oder heterogenen Systeme und halten das IT-Budget im vorgegebenen Rahmen.

TEST SERVICE CENTER

Zentrale, übergreifende Test-Services, optimierte Testumgebungen und Sicherstellung der Stabilität & Qualität hochintegrierter Anwendungssysteme werden fortlaufend wichtiger. Wir begleiten Sie beim Aufbau und Betrieb einer modernen Testorganisation.

INDIVIDUAL SOFTWARE

Sie wollen keine Software von der Stange? Software, abgestimmt auf Ihre Erfordernisse, erhöht die Innovationsfähigkeit und Anwenderzufriedenheit. In einem dynamischen Marktumfeld, geprägt von raschen Veränderungen der Bedürfnisse, zunehmenden Regularien und wachsendem Kostendruck setzen wir auf die Entwicklung fortschrittlichster, langlebiger IT-Systeme.

TESTING SERVICES

Für ein erfolgreiches Software-Projekt ist frühzeitige Vorbereitung und strukturierte Durchführung von Software-Tests unverzichtbar. Nur gemeinsam mit den Testexperten können Entwickler, Business Analysten und Fachbereich beste Qualität erreichen. Ob agil oder konventionell: Wir zeigen Ihnen wie das geht.

TRAININGS

Trainings von ANECON zeichnen sich durch Praxisnähe aus. Die Trainer, alle selbst im Projektgeschäft aktiv und Experten auf ihrem Gebiet, geben ihr Wissen in öffentlichen oder maßgeschneiderten Inhouse-Trainings weiter.