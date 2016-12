Info

Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: dem tiefen Branchen-Know-how der Mitarbeiter, einer umfangreichen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Das Ergebnis sind überlegene IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter an dreizehn Standorten. Die Aktie ist im regulierten Markt notiert. Zu den wichtigsten Kunden zählen die Allianz, Hannover Rück, Union Investment, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, Zurich Versicherung, DEVK, DAK sowie Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.



adesso Austria GmbH

Die adesso Austria GmbH vertreibt als Landesgesellschaft der adesso AG das Beratungs- und

Softwareentwicklungs-Portfolio in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen sowohl Finanzdienstleister wie Versicherungen oder Banken als auch die Industrie und der öffentliche Bereich. Beispiele sind AMA, AGES, ITSV, OeNB, Statistik Austria, SCA Hygiene, ÖBB, Post, HDI, ERGO und BVA.



adesso - Einblicke

Mit rund 1.700 Mitarbeitern und dreizehn Hauptstandorten ist adesso einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch zielgerichteten Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver.



Leistungsspektrum

Die Kunden von adesso, vor allem Großunternehmen und der Mittelstand, schätzen die langjährige Erfahrung der Berater und Softwareentwickler aus komplexen, oft internationalen Aufgaben. Softwareentwicklungsprojekte bietet adesso auch in größeren Dimensionen zum Festpreis an und gibt damit dem Kunden finanzielle Sicherheit. Schwerpunkte des Unternehmens sind die Definition und Umsetzung von IT-unterstützten Geschäftsmodellen und Geschäftsprozessen, die Entwicklung von modernen Anwendungen zur Optimierung des Kerngeschäfts der Kunden sowie die IT-Betriebsunterstützung. Zu den wichtigen Themen gehören Portalintegration und mobile Applikationen. Zu den adesso-Branchen zählen Versicherungen, Rückversicherungen, Banken /Finanzen, Gesundheitswesen und Lotterie. Darüber hinaus bietet adesso branchenspezifische Leistungen und Lösungen auch in den Bereichen öffentliche Verwaltung sowie Medien an.

Unternehmenskultur

adesso legt großen Wert auf MitarbeiterInnen, die unternehmerisch denken, mit hoher kommunikativer Kompetenz handeln und die speziellen Aufgabenstellungen der Kunden in deren Branchen kennen und beherrschen. Transparenz in der internen Kommunikation und Mitarbeiter, die sich stark mit adesso identifizieren, prägen die Unternehmenskultur. Die Zuverlässigkeit dem Kunden gegenüber bei Terminen und Budget hat höchste Priorität. Ebenso wichtig ist dem Unternehmen ein möglichst schneller und kalkulierbarer Return-on-Invest bei den Kunden. adesso ermöglicht den Kunden