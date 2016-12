top1001.at by Computerwelt

FAQ FÜR TEILNEHMENDE UNTERNEHMEN

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie

in der jeweils letztgültigen Fassung in diesem PDF-Dokument.



1. Was kostet der Eintrag in die TOP 1001?

Der Eintrag im COMPUTERWELT-Sonderheft und auf www.top1001.at ist vollkommen kostenlos.



2. Wann ist Anmeldeschluss für die Eintragung der Daten?

Sie können ab sofort die Umsatzdaten für 2016 eintragen. Anmeldeschluss für das Special im August ist der 13.6.2017.



3. Wo und wann sind die Daten sichtbar?

Ihre Daten sind auf sofort online. Ihre Umsätze aus 2016 werden allerdings erst mit Erscheinungstermin des Sonderheftes veröffentlicht.



4. Kann ich auf allen Unterpunkten Daten eintragen (Stichwort: "Nur für Premium-Einträge")?

Grundsätzlich gilt: Je mehr Daten Sie eingeben, umso eher werden Sie von IT-Anwendern gefunden. Wenn sie in Unterpunkten mit dem Hinweis "Premium-Eintrag" Daten eingeben, werden diese auf der Homepage nicht berücksichtigt, eine automatische Verrechnung erfolgt NICHT. Für Bestellungen von Premium-Einträgen steht Ihnen renate.jochinger(at)cwverlag.at zur Verfügung.



5. Hilfe, ich kann mich nicht einloggen - Nach dem Eingeben von Login und Passwort komme ich immer wieder auf die Suchmaske!

Damit Sie ihre Daten eintragen können, müssen Sie in Ihrem Browser die Option einstellen "Cookies zulassen".



6. Muss ich meine Umsatzdaten eingeben?

Umsatz- und Mitarbeiterdaten sind verpflichtend für die Teilnahme - bei strenger Unternehmens-Policy ist aber auch eine Schätzung durch die Redaktion möglich. In diesem Fall senden Sie bitte ein kurzes E-Mail an Roland Kissling.



7. Was verstehen Sie unter IT-Branche - ist mein Unternehmen in diesem Bereich überhaupt tätig?

Zur Informationstechnologie-Branche (IT, ITK) zählen wir Unternehmen, die sich mit neuen Kommunikations- und Arbeitsmedien auf der Grundlage von elektronischen Recheneinheiten (Prozessoren) beschäftigen, insbesondere Hardware-Hersteller und -Integratoren, Softwareerzeuger, Telefon- und Internet-Provider, sowie Berater und Dienstleister aus diesen Bereichen.

Halbleiter-Hersteller, E-Commerce Firmen und Internet-Agenturen nehmen wir zwar in der Datenbank gerne auf, diese nehmen aber am Ranking nicht teil.



8. Mein Unternehmen ist nur teilweise im Bereich IT tätig - Welchen Umsatz soll ich angeben?

Wenn Ihr Unternehmen nur teilweise in der IT-Branche tätig ist (Produktion/Handel/Dienstleistungen), geben Sie bitte jenen Teil des Umsatzes an, den sie in diesem Bereich erwirtschaftet haben.



9. Mein Unternehmen ist auch im Ausland tätig - welche Zahlen soll ich angeben?

Bitte geben sie die Umsätze und Mitarbeiterzahlen aller Töchterfirmen im Ausland mit an, wenn diese zu ihrem in Österreich ansässigen Unternehmen gehören. Firmen mit Mutterfirma im Ausland geben nur den Umsatz in Österreich an.



10. Werden eingetragene Daten an Dritte weitergegeben?

Nein, eingegebene Daten werden von uns streng vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.



11. Hilfe, die Ansprechpartner unseres Unternehmens stimmen nicht!

Klicken Sie im Punkt "Personen" auf einzelne Einträge un aktualisieren Sie insbesondere Vorname, Nachname und Titel. Durch Weg-Klicken des Kästchens "aktiv" verschwindet der jeweilige Eintrag von der Homepage.